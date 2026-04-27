お笑いコンビ・さすらいラビーが、7月17日に結成以来キャリア初となる単独ライブ「ヒトバカ」を座・高円寺2で開催することが決定した。【写真】初の単独ライブを開催するさすらいラビータイトルには、ホラーの1ジャンルである「ヒトコワ」（生身の人間の怖さを描く作品群）から着想を得て、人間が引き起こす「バカだなあ」という瞬間を目一杯笑いたい、という想いが込められている。当日は漫才やコントをはじめ、さまざまな