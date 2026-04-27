俳優の高橋文哉が、28日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』うっかり食べたらやばい！知らないと恐ろしい食の危険スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】いくらをたくさん食べて…悲劇を明かすNiziU・MIIHIスタジオではゲストの食にまつわるトークを展開する。高橋は「見たことない魚を食べたことあります」と告白。島でのロケ中に釣った見知らぬ魚を食べるため、写真を撮って確認したまさかの