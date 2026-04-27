9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMAYAとMIIHIが、28日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』うっかり食べたらやばい！知らないと恐ろしい食の危険スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】いくらをたくさん食べて…悲劇を明かすNiziU・MIIHI「いくらを食べて体調を崩したことがある」というMAYAとMIIHI。デパートで買った大容量のいくらを食べたところ「次の日、吐き気と高熱が出て…」