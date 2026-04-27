プロ野球・阪神の近本光司選手が、26日の試合で死球を受けて手首を骨折。不動のリードオフマンが離脱となるも、阪神にはチームを救う躍動に期待がかかる新星が在籍しています。それは、育成出身3年目の外野手・福島圭音(けいん)選手。2023年の育成ドラフト2位で白鴎大から阪神に入団すると、2年目の昨季はウエスタン・リーグの盗塁王を獲得しました。今季は俊足だけではなく打撃にも磨きをかけ、開幕直後に支配下登録。2日のDeNA戦