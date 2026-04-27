昨年9月に双子の男児を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが4月27日、インスタグラムを更新。中野にある産後ケア施設について「推し産後ケア助産師さんたちみんないいひと！」と、感謝の気持ちなどを綴りました。【写真を見る】【 中川翔子 】産後ケア「双子とのんびりしてゴロゴロして」中野の施設に感謝「双子もいっぱい笑っていっしょにしあわせでした」中川さんは、自身が利用していた産後ケア施設が「6か月まで入れる