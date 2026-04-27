アニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の興行収入が公開から17日間で79.8億円を突破した。27日、日テレの社長定例会見で明かされた。10日の初日だけで興収は11億3000万円という大ヒットスタート。10〜12日の公開3日間で観客動員231万8009人、興行収入35億213万7800円を記録し、ともにシリーズ最高のオープニングとなっていた。コナンの劇場版シリーズは、2023年公開の「黒鉄の魚影（サブマリン）」から3作続けて10