昨年、閉館した大阪新阪急ホテルのステーキハウス「ロイン」が10日、ホテル阪神大阪（大阪市福島区）に新たにオープンした。ロインは1964年に食堂として開店。77年にステーキハウスに生まれ変わり、以来約50年にわたり親しまれた。目の前で焼く臨場感や調理法は従来のまま、新店では鉄板焼きにフレンチを融合した新たなコース料理を提供する。5月末までの開業記念コースではフォアグラと豆腐の鉄板焼、日本酒で香りをつけた白