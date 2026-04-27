動物園に出かけたハスキー3きょうだい。柵越しにお猿さんを見ていると、手を伸ばしてきて…。『撫でてもらえる』と勘違いしたハスキーさんのリアクションが話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう、可愛すぎるその光景は記事執筆時点で28万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：動物園で手を伸ばしてきた猿→大型犬が『撫でてもらえる！』と思ってしま