酒類卸のエスサーフ（大津市）は4月16日、琵琶湖ホテルで「きき酒＆商談会」を開催。清酒をはじめ焼酎やビール、ワイン、食品などメーカー70社が出展。酒販店や飲食店、卸など得意先400人が来場した。昨年10月に国分グループとなって初めてとなる今回は「今こそ、地産地消」をテーマに掲げた。同社は滋賀県内にある酒蔵の商品を「うち呑み純米酒」（9種類）、「同 純米吟醸酒」（7種類）としてそれぞれシリーズ化している。も