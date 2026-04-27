きょう（27日）岡山県玉野市の瀬戸内海で浮流油が確認され、海上保安部が流出元について調査しています。 【写真を見る】「船溜まりに油が流れている」と通報→長さ50メートル・幅5メートルの範囲で浮流油を確認海上保安部が流出元を調査【岡山・玉野市】 幅5メートル、長さ50メートルの範囲で薄い油 玉野海上保安部によりますと、午前10時半ごろ、「玉野市玉の船溜まり内海上に油がながれている」と