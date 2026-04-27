25日にラ・リーガ第33節でヘタフェと対戦したバルセロナは、敵地で2-0と勝利を収めた。このゲームで絶賛されたのは、89分間プレイしたMFペドリだ。テクニシャン揃いのバルセロナMF陣の中でも、ペドリの実力は特別なものがある。今回のヘタフェ戦ではMFフェルミン・ロペスのゴールを見事なスルーパスからアシストしており、才能を存分に見せつけた。今夏の2026W杯が間近に迫るが、ペドリはスペイン代表の中心だ。バルセロナ専門サイ