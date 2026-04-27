高市早苗首相は２７日の参院予算委員会の答弁に立ち、確定した刑事裁判をやり直す再審制度を見直す刑事訴訟法改正について「私一人の政治決断で決めていいことではない」と自身が最終判断を下すことに慎重な姿勢を示した。再審制度をめぐっては、静岡県で袴田巌さんが冤罪被害者となり、検察が「抗告」したことで審理が長引き、再審開始まで９年もかかったことなどから、法改正に必要性が叫ばれてきた。一方で法務省側は再審開