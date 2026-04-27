映画監督の福田雄一氏（57）が25日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。御用達の餃子店を明かした。福田氏は「福田組の御用達！名物ギョウザ」として、ロケでよく訪れているという栃木県足利市の「丸金餃子」の「ホワイト餃子」を紹介した。発祥は1960年創業の千葉県野田市「ホワイト餃子野田本店」。全国に22店舗を展開し足利市の「丸金餃子」のその1つで、端まで餡が詰められるよう丸いまんじ