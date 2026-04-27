韓国4人組ガールズグループaespaのリーダーKARINA（26）が27日、都内で「KARINA×MARK＆LONA新アンバサダー就任＆新CM「PLAY ILLUSION」公開記者発表会に登壇した。ラグジュアリーゴルフブランドの「MARK＆LONA」のスタイリングルックを着用し、「来てくださって本当にありがとうございます」と日本語であいさつ。アンバサダー就任に際して「最初、連絡が来たときはとても驚きました。撮影の時もそうですし、出来上がったビジュア