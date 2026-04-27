入院をする際に治療専念やそのほかの理由により、個室を希望する人もいるでしょう。 個室を希望した場合、「差額ベッド代」を支払わなければならない場合があります。「差額ベッド代は全額自己負担なのか？」「大部屋の場合とどのくらい違うのか？」など、疑問に思う点もあるでしょう。 本記事では、差額ベッド代とはどのようなものなのかを解説するとともに、大部屋との差額や医療費控除の対象かどうかについてもま