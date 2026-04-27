【くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編】 6月4日 発売予定 価格：2,970円 アークシステムワークスは、Nintendo Switch/プレイステーション 5/PC向けローグライトアクション「くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編」を6月4日に発売する。価格は2,970円。 本作は「三国志演義」に続く中国四大奇書の一つ「西遊記」をモチーフとした「熱血硬派くにおく