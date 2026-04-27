メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタ自動車の2025年度の世界販売台数が、過去最高となりました。 トヨタによりますと、2025年度の世界販売台数は1047万7325台でした。 前年度と比べて2.0%増え、2年ぶりに過去最高を更新しました。 トランプ関税の影響もあるなか、特に北米でのハイブリッド車の販売が好調だったということです。 3月の中東向け輸出は大幅減 一方、3月の地域別の輸出台数では、情勢が