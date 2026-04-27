aespaのジゼルの一層シャープになった体型が話題を呼んでいる。ジゼルは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】激痩せに心配の声も…ジゼルの“AIボディ”公開された写真には、ステージ裏でポーズを取るジゼルの姿が収められている。ジゼルは、グレーのVネックトップスとショートパンツのセットアップを身にまとい、以前にも増して引き締まったボディラインを披露。持ち前の長い脚やシャープな輪郭が