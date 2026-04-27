【女子旅プレス＝2026/04/27】ヒルトンは27日、東京・目黒の「ホテル雅叙園東京」をリブランドすることを発表。「雅叙園東京 LXRホテルズ＆リゾーツ」として2027年の開業を予定している。【写真】東京の新施設「東京ミッドタウン日本橋」ヒルトン最上級ホテルも進出◆由緒ある雅叙園がヒルトン「LXR」にリブランド世界的ホテル企業のヒルトンが展開する「LXRホテルズ＆リゾーツ」は、世界各地の魅力的なデスティネーションに位置す