提供：高松市 高松市はユニクロのオリジナルアイテム作成サービス「UTme!」とコラボした新しいアイテムを24日から発売しました。 高松市は、市のロゴマーク「TKMT」をより多くの人に知ってもらおうと、ユニクロゆめタウン高松店とコラボして、2025年9月「TKMT」をデザインしたTシャツとトートバッグの販売を開始。これまで、ことでんのマスコットキャラクターで高松特別ゆめ大使の「ことちゃん」や