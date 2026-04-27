日本野球機構の旗日本野球機構（NPB）は27日、若手選手を中心に行ったセカンドキャリアのアンケート結果を発表し、現役引退後に「やってみたい」と回答した仕事は会社経営が19.6％で3年連続トップだった。海外球団で現役続行が17.8％で続き、高校野球の指導者と社会人・クラブチームで現役続行が15.9％で並んで3位だった。アンケートは昨秋の教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」に参加した選手270人が対象で、平均年齢