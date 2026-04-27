◆女子野球阪神と巨人は27日、阪神タイガースWomenと読売ジャイアンツの女子野球交流試合を開催すると発表した。初戦は6月27日甲子園、2戦目は7月18日東京ドームで行う。今年で4年目。チケットなどの詳細は球団ホームページまで。