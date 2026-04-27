空港での地上支援作業に人型ロボットを利用する国内で初めての実証実験が始まりました。日本航空グループとGMOインターネットグループは飛行機の離着陸を地上で支援する、グランドハンドリング作業に人型ロボットを導入する実証実験を開始しました。空港でのグランドハンドリング作業に人型ロボットを導入するのは国内で初めての試みで、まずは貨物の移送作業の支援を行えるか検証を進めます。人型ロボットには、ヒトに合わせて作