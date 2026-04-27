「帰りたくない…」…そんな気持ちが伝わってくるような一枚の投稿が、SNSで注目を集めている。【写真】「拒否クジャ」するクジャクさん話題となっているのは、京都大学クジャク同好会の公式X（@KU_peacock）が投稿した「帰りたくない拒否クジャ。」という一言。そこには、地面にぺたりと座り込み、動こうとしないクジャクの姿が写っている。散歩中の柴犬が帰宅を拒む様子は“拒否柴”と呼ばれるが、今回話題となったのはその“ク