トヨタ新「プリウス」に期待高まる2023年1月に登場したトヨタ「プリウス」の現行モデル（5代目）は、まもなく一部改良が予定されているようです。今回の変更はどのような内容になるのか、ユーザーからは多数の意見が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「プリウス」です！ 画像で見る（52枚）プリウスは1997年に世界初の量産ハイブリッドカーとして登場し、以来25年以上にわたってエコカーの先駆的存在と