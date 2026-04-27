Image: Waveshare 片手で使えるハンディーPCだ。誰もが持つスマートフォンはラップトップのPC並の性能ですが、それと同じように扱おうとすると使用感がまるで違います。かといってノートPCはデカいし重いし、立ったままでは操作が難しいもの。この世には両者の中間みたいなデバイスがあっても良いと思うんですけどね。ゲームボーイ型の携帯PCWaveshareの「PocketTerm35」は、3.5型タッチ画面