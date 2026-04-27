日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、同局のバラエティー番組「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）を動画配信サービスNetflixで配信を開始することについて言及した。取締役専務執行役員で海外戦略担当の澤桂一氏は「これまで海外の方から“見たい”という要望をずいぶんいただいておりました。この番組も15年目になると言うことで、日本テレビを代表するバラエティー番組を世界中のみなさまに楽しんで