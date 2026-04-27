日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、8月29、30日に東京・両国国技館で開催、放送される夏恒例「24時間テレビ」の司会に、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が就任したことについて言及した。岡部智洋執行役員は、これまで内村が同局で担当してきた番組での活躍には「目を見張るものがあり」と評価。「内村さんの持つ温かみ、優しさ…その番組の中でのファミリー感というもの」が「