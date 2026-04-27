日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、25日から放送がスタートした同局土曜午後10時枠の新報道番組「追跡取材newsLOG」について言及した。同番組について福田博之社長は「報道局には視聴率を獲得するために工夫を巡らせるのではなく、自分たちの番組はこうなんだということが、見ていただいた方に伝わる放送にしてほしいということを話していました」と指針を表明。「初回ということで、現場も少々硬