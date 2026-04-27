きのう午後、神奈川県横須賀市で、ワンボックスカーが道路標識に衝突して標識が倒れ、近くを歩いていた女性2人が下敷きになりました。1人が意識不明の重体で、もう1人も大けがです。きのう午後3時すぎ、横須賀市の国道でワンボックスカーが道路脇の道路標識に衝突して標識が倒れました。警察によりますと、路側帯を歩いていた女性2人が標識の下敷きになり、1人が意識不明の重体で、もう1人も大けがです。現場は片側1車線の見通しの