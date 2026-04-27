日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、同局の情報番組「ZIP!」のシフト表とみられる資料や、局の入館証を撮影したとみられる画像がSNS上に拡散し物議を醸した問題について言及した。福田博之社長は「本事案を大変重く受け止めております」とし「社会人になったばかりの新入スタッフによる事案と承知しておりますが、研修については新人のみならず全社的に様々な研修を行っておりまして」と説明。4月1日に