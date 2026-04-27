日本航空とGMOは、空港の地上業務「グランドハンドリング」の人手不足解消に向け、人型ロボットを活用した実証実験を来月から始めると発表しました。空港のコンテナを両手で押す人型のロボット。日本航空とGMOはきょう、荷物の積み込みや飛行機の誘導などを行う「グランドハンドリング」に人型ロボットを活用する実証実験を来月始めると発表しました。実験はGMOがロボットを提供し、プログラムの開発などを行うということです。訪