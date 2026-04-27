（CNN）イランの精鋭部隊「イスラム革命防衛隊」に近いファルス通信は、北西部タブリーズの広場で軍が同国製ドローン（無人機）「シャヘド136」を披露する様子を捉えた動画を公開した。オープンソース・ミュニションズ・ポータルによると、「自爆ドローン」や「カミカゼ・ドローン」と呼ばれることもあるシャヘドは、指定された標的に向かって飛行し、衝突時に爆発する。米イスラエルとの戦争が始まって以来、首都テヘランなどの都