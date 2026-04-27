女子ゴルフの三浦桃香が２７日に自身のインスタグラムを更新。「最近黄色ブームきてる」とのメッセージとともに、上着、スカート、シューズを黄色でそろえた春らしいウェアを投稿した。スラリと伸びた足が映える全身ショットもあり、フォロワーからは「黄色な桃プロもかわいいです」、「脚長アングルさらに長く見えて格好良いです」、「足が綺麗すぎる」、「凄くお似合いです。幸せ色ですね！」、「可愛さパーフェクトです」、