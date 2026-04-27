キングペンギンの赤ちゃんが、茶色いふわふわの羽から大人の羽へと生え変わる“換羽”の様子が話題を集めている。【映像】キングペンギン換羽コレクション（動画あり）投稿したのは、和歌山県にあるアドベンチャーワールドの公式X（@aws_official）。キングペンギンの赤ちゃんが“換羽”を迎える貴重な姿を撮影し、「キングペンギン換羽コレクション」として公開した。“換羽”は年に一度で、完了までにはおよそ3週間かかると