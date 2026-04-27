日本テレビは27日、都内の同局で定例会見を行った。福田博之社長は、3月末でNHKを退職したフリーアナウンサー和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）について言及した。同番組の初回放送の平均世帯視聴率は3・8％、平均個人視聴率は2・1％、視聴占拠率は10.2％だったことが27日、ビデオリサーチの調べで分かった。同時間帯で、安住紳一郎アナウンサー（52）、脚