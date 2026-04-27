日本テレビは２７日、東京・汐留の同局で社長定例会見を行い、２５日にスタートした新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（土曜・後１０時）の初回放送に言及した。同番組は３月末でＮＨＫを退職し、フリーに転身した和久田麻由子アナウンサーと、日テレの森圭介アナがメインキャスターとして出演。同局にとって２４年ぶりの新たな報道番組で、ニュースの結論だけではなく、そこに至るプロセス「ＬＯＧ＝取材の記録」も伝