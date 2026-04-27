◆東京六大学野球春季リーグ第３週第３日▽慶大１０―２明大（２７日・神宮）慶大が１２安打１０得点で明大に大勝し、２つ目の勝ち点を挙げた。明大からの勝ち点奪取は２３年秋のリーグ戦以来となった。打線は２点を追う２回、吉開鉄朗捕手（４年＝慶応）が左翼ポール際へリーグ戦１号となる２ランを運ぶなど４点を奪って逆転に成功。５回にも３安打を集めて４点を奪い、試合を優位に進めた。先発した今秋ドラフト候補左腕・渡