スクウェア・エニックスは、2001年7月19日に発売された「ファイナルファンタジーX」の25周年記念特設ページを公開。多数の新グッズラインナップを公開した。 今回公開されたグッズは、「ファイナルファンタジーX ぬいぐるみ」（全8種、各4,620円/一部各4,400円）、レコード「FINAL FANTASY X LP Vinyl Set -Eternal Calm-」（9,350円）、コンピレーションアルバム「ザナルカンドにて Compil