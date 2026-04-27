【モデルプレス＝2026/04/27】女優の篠田麻里子が4月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の誕生日会の様子を公開し、話題となっている。【写真】再婚の40歳元AKB「ママの愛情たっぷり」誕生日会での6歳娘の姿◆篠田麻里子、娘の誕生会ショット披露篠田は、「今日は1ヶ月遅れのお誕生日会でした」と綴り、娘のバースデーケーキの写真を投稿。サンリオのキャラクター「マイメロディ」や「クロミ」のデコレーションが施され