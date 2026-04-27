【モデルプレス＝2026/04/27】ラグジュアリーゴルフブランド『MARK＆LONA（マーク＆ロナ）』は、4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）を新ブランドアンバサダーに起用。この度、カリナが着用、出演する、『MARK＆LONA』の新ビジュアルおよび新CM「PLAY ILLUSION」編（15秒／30秒／60秒）が4月27日より特設サイトにて公開される。【写真】紅白出場K-POP美女、5ルックの衣装で透明肌・抜群スタイル際立つ◆aesp