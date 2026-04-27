【モデルプレス＝2026/04/27】キャスターの安藤優子が4月26日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】60代ベテランキャスター「彩りも盛り付けも美しい」トマト・エビなど入った名店サラダ再現◆安藤優子、名店のサラダ再現安藤は「お早うございます！本日は豊橋に講演会で出かけます」とつづり、講演会の衣装など写真を複数枚投稿。「昨晩はまたまたキッチンカウンターで居酒屋アンドー開店（笑