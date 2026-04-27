鹿児島県警によりますと、霧島市隼人町の国道504号できょう27日午後1時前、交通事故があり、国道504号の現在「西光寺交差点」と「溝辺鹿児島空港IC交差点」付近の間で全面通行止めとなっています。 う回路はあるということです。 ・ ・ ・