毎日の料理を支える調理道具。頻繁に使うものだから、機能性はもちろん、見た目にもこだわりたいものです。そこで今回は、「オレンジページnet」で食や暮らしの情報を発信している「オレペエディター」たちが愛用する、デザイン性の高い多機能アイテムをピックアップ。調理したらそのまま食卓へ。使うたびに気分が上がって料理映えも抜群な〈一人二役〉のアイテムをご紹介します。OIGEN『ピアット』24cm南部鉄器のフライパンが器に