【モデルプレス＝2026/04/27】9⽉19⽇に横浜アリーナにて開催される『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、『TGC2026 A/W』）より、追加情報が決定した。【写真】紅白出演美女「脚綺麗で長すぎ」花びら散るミニ衣装で美脚見せ◆安斉星来・本田紗来ら「TGC2026 A/W」出演者第2弾解禁メインモデルに、TGCのランウェイでもカリスマ的存在感を放つモデルで、現在放送中の『LOVED ONE』