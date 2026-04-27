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アジア株協議再開に淡い期待イランが交渉継続に意欲、新たな提案提示 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 25985.64（+7.57+0.03%） 中国上海総合指数 4085.88（+5.98+0.15%） 台湾加権指数 39974.74（+1042.34+2.68%） 韓国総合株価指数 6634.45（+158.82+2.45%） 豪ＡＳＸ２００指数 8773.10（-13.42-0.15%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77317.31（+653.10+0.85%） アジア株