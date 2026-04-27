東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 米イラン2回目協議は実現せず、戦争間もなく3カ月目に突入 トランプ米大統領「時間の無駄」交渉団のパキスタン派遣を中止 イラン大統領「脅威や海上封鎖の下で交渉に応じる気はない」 イラン外相「交渉条件は非常に重要、国の利益を確保しなければならない」 イランが