人気コスプレイヤーえなこが27日までに自身のインスタグラムを更新。「えなこモード」搭載の新型パチンコ台とのコラボショットを披露した。「『ニコニコ超会議2026』のSANYOブースに出演してました！SANYO×えなこ生お披露目ステージで完成した台を初めて見れて感動…」とつづり、SANYOとコラボした、「えなこモード」搭載の新型パチンコ台に登場する自身と同じコスチューム姿の写真をアップ。「『PAスーパー海物語IN沖縄6