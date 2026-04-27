タレントの上沼恵美子（71）が27日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。楽しみにしている映画を明かした。常々、映画館で食べるポップコーン好きを公言しているものの、この日は「ポップコーンだけやないよ」と断った上沼。自身の子供が小さい頃は映画館に行けなかったため「その頃の映画を映画館で見てない」といい、「今、取り戻してるのよ。老後の楽しみになってる」と打ち明けた。これに「シャン