４人組グループ・ふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大（３９）が、舞台「フタマツヅキ」（８月２１〜３０日・ＩＭＭＴｈｅａｔｅｒなど）に出演することが２６日、分かった。主演は俳優の近藤芳正（６４）が務め、溝口琢矢（３０）、白羽ゆり（４７）らが共演に名を連ねる。同作は演出家・劇作家の横山拓也氏が率いる劇団ｉａｋｕが２０２１年に発表。バブルの１９８０年代、売れない落語家と妻が出会ったころのエピソードと、その一